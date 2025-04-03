ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray’ı yenerek seride 1-0 öne geçen ÇBK Mersin, yarın deplasmanda oynayacağı rövanş maçını da kazanarak finale çıkmayı hedefliyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde 2-1 üstünlük sağladığı Nesibe Aydın’ı geçerek yarı finale çıkan ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı da 83-78 yenerek, seride 1-0 öne geçti. Yarı final rövanş maçında yarın karşılaşacağı sarı-kırmızılı ekip karşısında 2-0 üstünlüğü yakalayıp finali hedefleyen Mersin ekibi, ardından rotasını FIBA Kadınlar Euroleague’e çevirerek başarısını sürdürmek istiyor.

"Kazandığımız için mutluyuz"

ÇBK Mersin Başantrenör Ahmet Kandemir, arka arkaya maçlar oynayarak yoğun bir tempodan geçtiklerini ifade etti. Galatasaray’ın, tempolu basketbol oynayan, sert bir takım olduğunu belirten Kandemir, "Biz de sert savunma yapıp hücumda topu paylaşan bir takımız. Kazandığımız için mutluyuz. Ayrıca harika organizasyon için kulübümüze ve bizi bir an bile yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi. Galatasaray ile İstanbul’da oynayacakları karşılaşmayı da kazanmak istediklerini dile getiren Ahmet Kandemir, "Kazanarak Euroleague final 6’ya motive bir şekilde gitmek istiyoruz" diye konuştu.

FIBA Kadınlar Euroleague’de de mücadele eden ÇBK Mersin, 9-13 Nisan’da İspanya’nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek final 6’da şampiyonluk için ter dökecek.