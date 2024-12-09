Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 9. haftasında Devrek Belediyespor, Çaycumaspor’u konuk etti. Karşılaşma Devrek Belediyespor’un 2-0’lık galibiyeti ile tamamlanırken, ikinci yarının ortalarında yaşanan bir pozisyonda tribünde bulunan iki taraftar karar itiraz edince sahaya su fırlattı. Polis tarafından sakinleştirilme esnasında taraftar polisin üzerine yürüdü.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 9. haftasında lider konumda bulunan Devrek Belediyespor, Çaycumaspor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Bayram Çiv, İsmail İnam ve Gökhan Karakök hakem triyosunun yönettiği karşılaşmada gözlemci ise Bahattin Bıçakçı oldu. Geçtiğimiz hafta 24 puanla liderlik koltuğunda bulunan Devrek Belediyespor, 18 puana sahip olan Çaycumaspor’u kendi sahasında 2-0 yenen takım oldu. Karşılaşmanın ilk golü Devrek Belediyespor’dan 32. dakika da geldi. Devrek Belediyespor’dan 9 numaralı Enes Erdem, Çaycumaspor’un kalesine gönderdiği topu ağlarla buluşturarak 1-0 öne geçti. Bu dakikaların ardından konuk takım Çaycumaspor ilk yarıda gol şansı denese de karşılaşmanın ik yarısı Devrek Belediyespor’un üstünlüğü ile kapandı.

İkinci yarıda ise adeta iki takımda sahada fırtına gibi esti. Rakip kaleleri yoklayan Devrek Belediyespor ve Çaycumaspor gol şansı aramasına rağmen bulamadı. Karşılaşmanın 88. dakikasında Çaycumaspor ceza sahasında yaşanan ikili pozisyonda maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Devrek Belediyespor’dan 10 numaralı Fatih Deniz penaltı atışını değerlendiremeyerek topu dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın son dakikalarına girilmesiyle birlikte sahada yaşanan bir pozisyonda sinirlenen ve sakinleştirilemeyen Devrek Belediyespor’dan bir taraftar sahaya su şişesi fırlattı. Su şisesi fırlatan taraftarı sakinleştirmek için tribüne giden bir polis memuru taraftarın şiddeti ile karşı karşıya kaldı. O esnada tribünlerde bir gerginlik oluştu. Diğer polis memurlarının araya girmesiyle birlikte sakinleştirilemeyen taraftar bulunduğu yerden alınarak başka bir konuma getirildi.

Maçta Devrek Belediyespor 1-0’lık üstünlüğünü sürdürmeye devam ederken, 90 dakikalık normal sürenin ardından maçın orta hakemi Bayram Çiv, 8 dakikalık uzatma dakikalarını gösterdi. Uzatma dakikalarında dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Devrek Belediyespor’dan yedek olarak bulunan ve sahaya giren 6 numaralı oyuncu Arda Arslan Çaycumaspor’un kalesine ikinci golü gönderdi ve karşılaşma Devrek Belediyespor’un 2-0’lık galibiyetiile tamamlandı.