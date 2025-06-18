Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde, mahalle gençleri geçtiğimiz günlerde vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ruhu için hayır organizasyonu düzenledi.

Mahalle gençleri, kendi aralarında topladıkları paralarla bin kişilik mevlit yemeği vererek, merhum Zeyrek’in ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuttu.

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Ali Torun, gençlerin bu duyarlı davranışından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Mahallemizin gençleri çok sevdikleri merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına kendi aralarında para toplayarak, bin kişilik yemek verdiler ve Kur’an-ı Kerim okuttular. Gençlerimizin hayrı kabul olsun. Bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Düzenlenen mevlit yemeğine, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz’in yanı sıra çok sayıda mahalle sakini de katıldı.