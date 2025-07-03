Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde Çavdarhisar Barajı’na 38 bin yavru sazan balığı bırakıldığı bildirildi.

Doğal su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla Kaymakam Murat AK, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, il genel meclis üyeleri ve daire amirlerinin katılımlarıyla Çavdarhisar Barajı’na 38 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

Hayata geçirilen projenin hem ekosistemin zenginleşmesine, hem de ilerleyen dönemlerde ilçedeki amatör ve sportif balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.