Samsun Çarşambalılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç ve vakıf heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek, ilçenin gümden konuları ve fındık hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gömeç başkanlığındaki heyette, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Kurt, Yücel Özden, Ömer Can Karacan ile mütevelli heyeti üyeleri Ayhan Sonkaya, Saadettin Sarıoğlu ve mütevelli üyesi Erhan Sezer yer aldı.

Ziyarette, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen heyeti ağırlayan Başkan Toraman, Samsun ve Çarşamba’nın gündem konuları, vakfın gerçekleştireceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu, fındığın Çarşamba’nın ekonomik değeri olduğunu söyleyerek, Çarşamba’nın en önemli tarım ürünü olan fındığın, kokarca zararlısı tehlikesi altında olduğunu etti ve ortak bir mücadele gerektiğini vurguladı. Karşılıklı istişarede bulunulan ziyaret sonrası Meclis Başkanı Toraman, ziyaretlerinden ötürü Başkan Gömeç ve vakıf heyetine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Şen’in de katıldığı ziyaret, hediye takdimlerinin ardından sona erdi.