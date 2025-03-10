Samsun’un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ve Muhtarlar Odası iş birliğinde, Bafracalı, Kaydan, Çamlıca ve Helvacalı Mahalleleri ilaçlandı. Yapılan ilaçlamalar ile zararlı popülâsyonunun kontrol altına alınmasını amaçlanıyor.

"130 mahallede ilaçlama yapılacak"

Yapılan ilaçlamalar hakkında bilgi veren Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kahverengi kokarca ile mücadelenin tarımsal üretim açısından önemine vurgu yaparak, ilçedeki 143 mahalleden 130’unda ilaçlama yapılacağını, şehir merkezindeki 13 mahallede ise ilaçlamanın Çarşamba Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

10 kişilik ekip ile ilaçlama faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aydemir, "Çalışmalarımızı 10 makine ve 10 kişilik ekiple sürdürüyoruz. İlk gün 5 mahallemizi ilaçladık ve ekip sayısını artırarak hızlı bir şekilde mücadelemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Tarım Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçları, yaklaşık 5 bin litre mazot ve bin litreye yakın benzin ile karıştırarak büyük köylerde iki, küçük köylerde ise bir kişiyle uyguluyoruz. Ücretlerini de Ziraat Odası olarak biz karşılıyoruz" dedi.