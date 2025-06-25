Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu’nda 2025 mezunları için düzenlenen tören, kep atma anıyla taçlandı. Okul birincilerine ise Çarşamba Ticaret Borsası tarafından altın hediye edildi.

Çarşamba Göl Restoran’da gerçekleştirilen mezuniyet töreni, OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası MYO’nun beş farklı bölümünden mezun olan öğrencileri ve ailelerini bir araya getirdi.

"Bilgi ve becerilerle donanarak mezun oluyorsunuz"

Törende konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, "Sevgili gençler, ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen ara eleman ihtiyacına katkı sunacak şekilde bilgi ve becerilerle donanmış olarak mezun oluyorsunuz. Hepinize başarılar diliyor, sizleri ve bu süreçte büyük emek sarf eden ailelerinizi kutluyorum" dedi.

Dereceye girenlere altın ödül

2024–2025 akademik yılında dereceye giren ilk üç öğrenciye, Çarşamba Ticaret Borsası Meclisi tarafından altın takdim edildi. Ödüller, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin tarafından verildi.

Kep atarak veda ettiler

Coşkulu tören, öğrencilerin kep atma seremonisiyle sona erdi. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler ve aileleri, bu anlamlı günün gururunu birlikte yaşadı.

Törene, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Diş Hekimi Hüseyin Avni Özdemir, öğretim görevlileri, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz, öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.