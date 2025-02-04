Samsun’un Çarşamba ilçesinde çapa makinesine kapılması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi toprağa verildi.

Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kendisine ait tarlada çalışırken çapa makinesini temizlemek istediği esnada makineye kapılarak hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Taşan(71) için Abdullah Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Taşan, Sefalı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, MHP İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, askeri erken ve vatandaşlar katıldı.