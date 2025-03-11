Çankırı’da hava sıcaklıklarının 19 dereceye kadar yükselmesini fırsat bulan vatandaşlar, yazlık kıyafetleri ile güneşin tadını çıkarttı.

Çankırı’da hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükseldi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava yaz mevsimini aratmadı. Mart ayında kışlık kıyafetlerini dolaplardan çıkartan vatandaşlar, dışarı çıkarak güneşli havayı değerlendirdi. Dolaplardan yazlık kıyafetlerini çıkartan vatandaşlar, Mart ayında havanın bu kadar ısınmasını beklemediklerini söyledi.

"Hava çok güzel, tam dışarıda oturma havası"

Sıcak havanın tadını çıkartmak için dışarı çıktıklarını söyleyen Kardelen Karataş, "Ben, Ankaralıyım. Normalde Mart ayı İç Anadolu’da çok soğuk olur. Şu an çok sıcak, biz de çok hayrete düştük. Ama havalar tekrardan soğur diye düşünüyorum. Hava çok güzel, tam dışarıda oturma havası. Bizler de 1-2 hafta sürecek sıcak havanın tadını çıkartacağız" dedi.

"Havalar bir anda ısındı. Bizde böyle bir hava beklemiyorduk"

Mart ayında havaların ısınmasına sevindiğini belirten Yağmur Aydeşkin ise, "Havalar bir anda ısındı. Biz de böyle bir hava beklemiyorduk. Sanırım haftaya soğuk havalar tekrar gelecek. Çankırı’da soğuk havalarda bir aktivite yapılmıyor, ama havalar güzel olduğunda dışarıya çıkabiliyoruz, kısa kollu giyebiliyoruz. Üniversite öğrencisi olduğumuz için soğuk havalarda aktivite yapamıyoruz. Havaların ısınması bizim için güzel oldu" diye konuştu.

Ecem Kurt isimli üniversite öğrencisi de, "Aslında hava çok soğuktu, bir anda ısındığı için biz de çok hayrete düştük. Üniversite öğrencileri olarak havalar ısınınca kendimize geldik. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.