Çankırı için 12 Nisan’a kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmini yapılarak, zirai don olayları ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle Çankırı’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmininde bulundu. Buzlanma, zirai don ve kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildiği değerlendirmede, hava sıcaklıklarının 7-12 Nisan tarihleri arsında itibaren 5 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.