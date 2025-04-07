Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İşletme Bölümü, 3 yıl süreyle geçerli akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İşletme Bölümü, eğitim kalitesini bir kez daha tescilledi. Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bölüm, üç yıl süreyle geçerli akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.