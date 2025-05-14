Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 237 şahıs ile 31 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 237 şahıs ile 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6.81 gram metamfetamin, 8.27 gram esrar, 0.63 gram kokain, 3 bin 136 adet sentetik ecza hapı, 6.67 gram sentetik kannabinoid ve 10 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 237 şahıstan 31’i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 237 araç trafikten men edilirken 2 bin 504 araç sürücüsüne toplamda 9 milyon 184 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.