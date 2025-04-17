Tuz ve tuz temelli stratejik ürünler alanında ihtisaslaşan Çankırı Karatekin Üniversitesi, enerji ve turizm gibi birçok sektöre katkı sağlayacak projeler ile Çankırı’nın dünya tuz merkezi haline getirilmesini hedefliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Çankırı’nın en önemli doğal kaynaklarından biri olan tuzun stratejik değerini artırmak adına önemli bir adım atarak 2023 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda, "Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler" alanında ihtisas üniversitesi olma unvanını kazandı. Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalarla, tuzun çok yönlü kullanımı hedeflenerek enerji, sağlık, turizm, yeni bileşenlerin üretilmesi ve katma değerli ürün geliştirilmesi gibi 30’a yakın proje hazırlandı. Bölgesel kalkınmaya da katkı sağlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında Çankırı’da haloterapi, aromaterapi ve geleneksel-tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarını içeren bir Haloterapi Merkezi de kuruldu. Merkez, hem sağlık turizmine hem de bilimsel araştırmalara hizmet verecek. Yaklaşık beş yıl sürecek projelerle, tuzun her yönüyle değerlendirilerek Çankırı’nın tuz alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

"Tuz alanında sadece Türkiye’de değil dünyada da Çankırı’yı bir merkez haline getirmiş olacağız"

Yapılan ihtisaslaşma ile Çankırı’yı dünya genelinde tanıtmayı hedeflediklerini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Çankırı Karatekin Üniversitesi, özellikle Çankırı’nın en önemli potansiyeli olan tuzunu değerlendirme adına da ihtisas üniversitesi olmak için proje önerisi sunulmuştu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda üniversitemiz, sektörel tuz ve tuz temelli stratejik ürünler alanında ihtisas üniversitesi olmayı 2023 yılında hak etmişti. Özellikle Çankırı’daki tuzu en iyi şekilde değerlendirme adına öğretim üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda 30’a yakın proje önerimiz söz konusu oldu. Bu projelerimiz, enerjiden sağlığa, turizmden yeni bileşenlerin ve katma değerli ürünlerin üretilmesine kadar çok geniş bir yelpazede çıktı verecek ve aynı zamanda kalkınmaya vesile olacak. Özellikle Çankırı’da haloterapi merkezinin kurulmasıyla ilgili önceliğimizin oluşmasını istedik. Bu doğrultuda haloterapi, aromaterapi ve geleneksel-tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarını içerecek şekilde haloterapi merkezi açmış bulunmaktayız. Açmış olduğumuz bu merkezde sadece sağlık turizmi kapsamındaki talepli olan hastalara tedavi amaçlı hizmet verilmiş olmayacak, aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapılacağı bir merkez haline de dönüşmüş olacak. İhtisaslaşma kapsamındaki projelerimiz birçok yatırımcı içinde bir pilot örnek teşkil edecek tesislere dönüşecek. Tuzun atığından tutun, içeriğine kadar birkaç süreç ile farklı ürünlere dönüşüp katma değer elde etmemize kadarki süreci kapsayan bu projelerimiz yaklaşık 5 yıl boyunca devam edecek, tamamlandığı takdirde ise tuz alanında sadece Türkiye’de değil, dünyada da Çankırı’yı bir merkez haline getirmiş olacağız" diye konuştu.