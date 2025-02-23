Samsun’un Canik Belediyesi ekipleri, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı merkezleri ve ilçe ulaşım güzergahlarında seferberlik halinde karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Canik’te kar yağışları dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ana arterler ve ara yollarda yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, MSÜ sınavına girecek adaylar için seferber oldu. Sınav merkezlerinde ve ulaşım güzergâhlarında kar küreme, yol açma, yol tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiren Canik Belediyesi ekipleri, adayları sınava yetiştirmek için seferberlik halinde çalışarak zamanla yarıştı. İlçede 2025 MSÜ adaylarını sınav merkezlerine ulaştıran Canik Belediyesi ekipleri, sınav süreci boyunca sınav merkezlerinde gerekli kontrolleri sağladı. Canik’te sınav merkezleri olarak belirlenen okulların ulaşım güzergâhlarını kar yağışları karşısında açık tutan ekipler, okul bahçelerinde ise kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Canik’te karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde karla mücadele çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor. Tüm ekiplerimizle birlikte 52 mahallemizin tamamında sahadayız. İlçemizde kar yağışlarına, buzlanma ve don olaylarına karşı solüsyon, tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Kar yağışları nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahada karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.