Ana yerleşkesi Canik’te bulunan Samsun Üniversitesi’nin(SAMÜ) 19 Mayıs ilçesine taşınacağı iddiaları Caniklilerin tepkisine yol açtı. İlçede toplanan muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar, "Samsun Üniversitesi’nin kurulduğu yer Canik’tir ve burada kalmalıdır. Üniversitemize dokunmayın" dedi.

Samsun Üniversitesi’nin, kurulduğu yer olan Canik’ten 19 Mayıs ilçesine taşınacağı iddiaları ilçede tepkilere neden oldu. Üniversitenin ilçelerinden taşınmasını istemeyen muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamları, esnaf ve vatandaşlar bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda, Samsun Üniversitesi’nin yerinin Canik olduğu vurgulandı.

“Müsaade etmeyeceğiz”

Yıllardır mağdur edilen Canik’in son yıllarda gelişim ivmesi yakalandığına dikkat çekilen toplantıda, ilçenin Samsun Üniversitesi ile daha hızlı büyüyeceği vurgulandı. Samsun Üniversitesi’nin, bölgedeki kırsal mahallelerde yüzlerce dönüm arazinin kamulaştırılarak kurulduğu ve bölge halkının üniversitenin kurulması için emek verdiği ifade edilen toplantıda ayrıca, Canik için bir marka olan Samsun Üniversitesi’nin taşınmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

“Vazgeçilmeli”

Toplantıda konuşan iş adamı Recai Erol, "Canik Üniversitesi’nin ilçeyi terk etmesi söylentileri nedeniyle kaygı duyuyoruz. Samsun Üniversitesi’nin ilk kuruluş aşamasından bu yana ilçe olarak her türlü desteği vermekteyiz. Bölgedeki kırsal mahallelerimizin yüzlerce dönüm arazinin kamulaştırılması kararı ile kurulmuştur. Üniversitemizin başka bölgeye kaydırılması karşısında yasal olan her türlü hakkımızı koruyacağız. Bunu Canik halkımızla birlikte yapacağız. Yasal olmayan hiçbir girişime de müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bu karar doğru değildir. Doğruysa da bir an önce vazgeçilmelidir" diye konuştu.

“Burada kalmalı”

Canik ilçesine karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç de "Samsun Üniversitesi’nin kurulduğu yer Canik Yerleşkesi’dir ve burada kalmalıdır. Bırakın taşımayı daha da geliştirilmelidir. Amacımız belli, kırmak, dökmek değil. Bir yanlışlığın düzeltilmesidir. Samsun Üniversitesi Canik’te kalmalıdır. Tek isteğimiz bu" şeklinde konuştu.