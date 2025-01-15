Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Denize Dönmek İstiyorum” adlı gösteriyle Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nazım Hikmet, 123’üncü doğum yıldönümünde anıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen etkinlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Türk edebiyatının usta isimlerinden Nazım Hikmet, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Denize Dönmek İstiyorum” etkinliği ile 123’üncü doğum yıldönümünde anıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Anatolia Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı programda, Nazım Hikmet’in eserleri müzikle buluşturuldu. Şef Gökmen Fahlıoğulları yönetimindeki orkestra, unutulmaz bir performansa imza attı. Solist ve besteci Hasan Uçkan’ın eşsiz yorumu, izleyicileri adeta büyüledi. Programda, usta aktör Orhan Aydın da Nazım Hikmet’in şiirlerini seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı. Dinleyiciler, hem müzik hem de şiirle dolu bu özel gecede unutulmaz bir deneyim yaşadı.

“Denizli’yi sanatıyla ayağa kalkmış bir şehir haline getireceğiz”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sözlerine Nazım Hikmet’in “Davet” şiirinden bir dize okuyarak başladı. Denizli’yi sanatıyla ayağa kalkan bir şehir haline getirmek istediklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Nazım Hikmet’in dediği gibi, “Yaşamak bir ağaç gibi, hür bir orman gibi kardeşçesine”. Nazım Hikmet’in doğum yıldönümü için hepimiz bu etkinlikte toplandık. Bu şehri sanatla, mutlulukla ve herkesin yüzünün güldüğü bir şehir haline getireceğiz. Bu şehrin mutluluğu, insanların mutluluğu, insanların yüzünün gülmesi bizlerin çalışma azmini ve motivasyonunu arttırır. Biz istiyoruz ki bu şehir tarımıyla, turizmiyle, hayvancılığıyla, sanatıyla ayağa kalkmış bir şehri hep birlikte başaralım” ifadelerini kullandı.