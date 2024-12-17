Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, Türkiye’nin termal turizmdeki yıldızı Afyonkarahisar’ın, doğal şifa kaynaklarıyla termal tatil denilince akla gelen ilk adreslerden biri olduğunu kaydederek, "Bölgenin zengin termal su kaynakları, özellikle romatizma, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık sorununun çözümüne destek oluyor” dedi.

Canarslanlar, Afyonkarahisar’daki termal otellerin, şifalı suları modern spa, hamam ve terapi imkanlarıyla birleştirerek misafirlerine fiziksel ve ruhsal bir yenilenme vaat ettiğini ifade etti. Termal kaynakların yanı sıra, Afyon’un sunduğu kültürel ve tarihi zenginliklerin de bölgeyi eşsiz kıldığını hatırlatan Canarslanlar, “Tarihi kalelerden antik yerleşimlere, yöresel lezzetlerden doğal güzelliklere kadar keşfedilecek pek çok şey sunan Afyonkarahisar, her ziyaretçisine unutulmaz bir deneyim yaşatır. Bedeninizi ve ruhunuzu yenilemek istiyorsanız, Afyonkarahisar’da size uygun bir tatil mutlaka vardır. Bölgedeki termal oteller, şifalı suları yalnızca dinlenme amacıyla değil, aynı zamanda sağlık sorunlarının tedavisinde destekleyici olarak da sunmaktadır. Termal sular, vücut yorgunluğunu hafifletmek, toksinleri temizlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için eşsiz bir kaynaktır” dedi.

“Geleneksel tatlar, tatilinize lezzet katacaktır”

Termal tatil ile birlikte kentin tarih turizminde de önemli bir yere sahip olduğunu adından sıkça söz ettiren biri birinden tarihi değere sahip olduğunu vurgulayan Canarslanlar şunları söyledi: “Otellerde sunulan spa, masaj ve wellness hizmetleri, bu doğal şifayı modern bir yaklaşımla tamamlar. Ayrıca, Afyonkarahisar’ın eşsiz doğasında yürüyüş yapabilir, Frig Vadisi gibi tarihi yerleri ziyaret edebilir ve yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. Bölgede bulunan sucuk, lokum ve kaymak gibi geleneksel tatlar, tatilinize lezzet katacaktır. Afyonkarahisar’da huzurlu bir kaçamak, yalnızca bedeninizi değil, ruhunuzu da şifa sunar.”

“Türkiye’nin şifa merkezi, Afyonkarahisar termal otelleri”

Afyonkarahisar’ın termal otellerinin, sağlık ve konforu bir arada sunarak misafirlerini en iyi şekilde ağırladığını dile getiren Canarslanlar, “Oruçoğlu Termal Otel, termal sağlık turizmini modern bir tatil anlayışıyla birleştiriyor. Oruçoğlu Termal Otel’deki termal havuzlar, sauna, buhar banyosu ve masaj hizmetleri, misafirlerin yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlıyor. Oruçoğlu Termal Otel, şifalı termal suların yanı sıra, sunduğu profesyonel sağlık hizmetleriyle de öne çıkıyor. Özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlaşmış ekiplerin desteğiyle, misafirler hem sağlıklarına kavuşuyor hem de keyifli bir tatil geçiriyor. Ayrıca, Oruçoğlu Termal Otel’de yalnızca sağlık değil, eğlence ve dinlenme de ön plandadır. Çocuklara yönelik aktiviteler, açık hava spor alanları ve yöresel lezzetlerden oluşan zengin mutfak seçenekleriyle, her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir tatil deneyimi sunuluyor” diye konuştu.