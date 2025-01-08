Roketsan mühendisinin babası: "Yusuf bizim tek çocuğumuzdu, sağlık veya psikolojik bir sorunu yoktu, işine çok bağlı ve başarılı bir insandı"
Çanakkale’de 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 393 gram skunk, 483 gram bonzai, 718 gram esrar, 496 gram kokain, 981 adet ecstasy, 1898 adet sentetik ecza, 617 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kaynak: iha