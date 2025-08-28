Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025 çerçevesinde düzenlenen ’Savaşan İHA Yarışması ikinci gününde devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, takımları ve stantları ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2025 çerçevesinde Gökçeada Havalimanı’nda ’Savaşan İHA Yarışması’ başladı. Çanakkale’de ilk kez düzenlenen yarışmanın ilk gününde yarışmacılar teknik kontrollerini yaptı. ’Sabit Kanat’ kategorisinde düzenlenen ’Savaşan İHA’ ve ’Kamikaze İHA’ yarışmaları için yarışmacılar teknik detaylar konularında bilgilendirildi. Test uçuşlarının ardından başlayan yarışma 2’nci gününde devam etti. Bu yıl 693 takım ve 4 bin 134 yarışmacı başvurduğu yarışmada finale kalan 40 takım ve 521 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Yarışmasını 2’nci gününde ziyaret etti. Vali Toraman, takımları ve stantları ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Ardından takımların performansını ve yarışma alanının hazırlıklarını takip eden Vali Toraman, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.