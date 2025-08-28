İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "2024 yılında olay sayısını 415’e indirdik. Hayatını kaybedenlerin sayısı 48’den 31’e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401’den 242’ye düştü. 2025 yılında da ise olay sayısında düşüş devam ediyor. İlk 8 ayda meydana gelen olay sayısı 183’dür" dedi.

Bakan Yerlikaya, Afyonkarahisar’da düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, il ve ilçelerin jandarma komutanları ile emniyet müdürleri ve kaymakamların katıldığı toplantı termal bir otelde yapıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı vererek, "Artık yeni bir hedefimiz var; bu topraklarda teröre yer yok. Bu topraklarda ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, terörsüz Türkiye’yi kuruyoruz. Bu hedef sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin ta kendisidir ve bu mücadeleyi Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak veriyoruz" dedi.

"Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak"

Güvenlik güçlerinin suçun gölgesine izin vermeyen bir güvenlik anlayışıyla çalıştığını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Huzuru bir istatistik değil, milletimizin en temel hakkı olarak görüyoruz. Adım adım, il il Türkiye’nin huzur haritasını inşa ediyoruz. Sadece operasyonlarla değil, veriyle, analizle, öngörüyle ve bilimsel yaklaşımlarla yol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenlik sadece müdahale değil, aynı zamanda öngörüdür. Hedefimiz nettir, Afyonkarahisar’da olduğu gibi 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak. Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye’nin huzurunu bozmaya kalkanlar, karşılarında devletimizi bulacak ve hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak" diye konuştu.

"2025 yılında da olay sayısında düşüş devam ediyor"

Yurt genelinde motosikletle gerçekleştirilen saldırı olaylarına ilşikin istatistiki verileri paylaşan Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimiz koordineli biçimde sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip, yakalıyoruz. 2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 735’ti. Bu olaylarda 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında olay sayısını 415’e indirdik. Hayatını kaybedenlerin sayısı 48’den 31’e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401’den 242’ye düştü. 2025 yılında da olay sayısında düşüş devam ediyor. İlk 8 ayda meydana gelen olay sayısı 183’dür."