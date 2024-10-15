Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette işlemleri devam ediyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 200 polis, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron destekli operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 43,09 gram sentetik kannabinoid maddesi, 151 sentetik ecza, 32,37 gram metamfetamin maddesi, 0,57 gram esrar maddesi, silah, tüfek, 58 mermi ve 2 av fişeği ve 5 adet payp maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.