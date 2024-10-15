Şehrin dört bir yanında yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Kozluca Bulvarı üzerinde hizmete giren alışveriş merkezi etrafında yol kaplama çalışmalarıyla birlikte 240 araçlık otopark yapım çalışmalarında sona geldi.

BURSA (İGFA) - Geleceğin modern kentini oluşturma adına çalışmalarına ara vermeksizin devam eden İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürüyor. Sorumluluk alanlarında tespitleri yaparak eksikleri bir bir gideren İnegöl Belediyesi, şehrin gelişim bölgesi olan Ertuğrulgazi Mahallesinde yol kaplama çalışmaları ve otopark yapımlarını sürdürüyor. Hizmete giren yeni alışveriş merkezi bölgesinde parklanma ihtiyacını karşılayacak çalışmayla 170 metre uzunluğundaki Nisan Sokak ile 190 metre uzunluğundaki Boztepe Sokakta asfalt kaplamaları tamamlandı. Bölgede 2 ayrı noktada toplam 240 araçlık otopark yapımı ve kaldırım çalışmaları ise devam ediyor.

SORUMLULUĞUMUZDAKİ ALANLARDA EKSİKLERİ GİDERİLİYORUZ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile meclis üyeleri ve parti yöneticilerinden oluşan heyet, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada çalışmalara dair açıklama yapan Başkan Taban, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Ertuğrulgazi Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Biliyorsunuz İnegöl’ümüzün yeni gelişim alanları bu bölge. Buralarda kurulmuş olan işletmeler, yapılar, ticari ve konut alanları bir bir tamamlanıyor. Boş parseller dolmaya devam ediyor. Son olarak Kozluca Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan alışveriş merkeziyle beraber ciddi bir yoğunluk başladı. Biz de burada mevcut planlarımızda yer alan otopark alanları, yeşil alanlar, kaldırımlar gibi kendi sorumluluğumuzda olan alanlardaki görevlerimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Bunu özellikle ifade ediyorum çünkü örneğin bu caddeyle ilgili sorumluluk İnegöl Belediyesine ait değil. Onun dışındaki alanlarla ilgili sorumluluklarımızı yerine getirme adına burada çalışmalarımızı tamamlamak üzere gayret ediyoruz. Burada 2 noktada 240 araçlık bir otopark şehrimize kazandırılmış oluyor. Buralara gelen vatandaşlarımızın araçlarını rahat rahat park edebileceği alanları tasarlamış bulunuyoruz” dedi.

Yeni Alışveriş Merkezinin yan kısmı ve arka kısmında yol akslarının oluşturulması, otopark alanlarının oluşturulması ve bunların hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Taban, “Burada yolun karşı kısmında da bir otopark alanımız var. Orada da hem belediyemiz hem de yine Konak İnşaat firması Ömer Faruk Baştürk arkadaşımız uygulama noktasında bizlere destek oldu. Burada da Yusuf Şehitoğlu arkadaşımızın otopark alanı uygulama noktasında destekleri oldu. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Yolların kaplanması ve kaldırımların tamamlanmasıyla ilgili yine ekiplerimizin çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

6 AYDA CİDDİ İŞLER YAPTIK

Başkan Taban, yeni dönemde 6 ayın geride kaldığını da hatırlatarak “Ben bu işleri çok kıymetli buluyorum. 6 ayı geride bıraktık. Bu süre zarfında da çok ciddi anlamda işlerimizi bir bir olgunlaştırıp tamamlamaya, yeni projelerimizi başlatmak üzere canla başla çalışıyoruz. Bu noktada kıymetli Milletvekilimizin, İlçe Başkanımızın ve teşkilatımızın destekleriyle çok güzel bir noktaya götüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

AYHAN SALMAN’DAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÇAĞRI

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise açıklamasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki alanlarda da eksiklerin giderilmesi çağrısında bulunarak şöyle konuştu: “İnegöl’ümüz hızla büyüyor, gelişiyor. İnegöl’ün AVM’leri çoğalıyor. Müteşebbislerimiz güzel işler yapıyorlar. Dolayısıyla bizim de hem hükümet olarak hem belediyelerimiz olarak onların önünü açmak ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnegöl İlçe Belediye Başkanımız da kendi üzerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yapıyor. Ama artık Büyükşehir Belediye Başkanımızın da 6 aydan fazla zaman geçti mazeret üretmekten ziyade yavaş yavaş iş yapma döneminin geldiğini düşünüyorum. Genelde bahaneler bulunuyor, mazeretler üretiliyor. 6 aydır aşağı yukarı personelle ilgili partizanca, orada insanların emekleriyle uğraşılıyor. Bunların artık neticelendirilmesi ve liyakatli insanları siz işletmelerinizden çıkardığınızda, iş yapma süreciniz de zorlanıyor. Bizler Ankara’dan İnegöl’ümüze, Bursa’mıza önemli hizmetler için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanlarımız ilçelerinde devam edecekler. Ama Büyükşehir Belediyemizin de yapması gereken çok önemli işler var. Onlarla ilgili süreçlerin de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 200 güne yakın bir süreç oldu. Artık biz mazeretlerin kalmadığını düşünüyoruz. Hızlı şekilde Bursa’mızın her ilçesinde, özellikle İnegöl’de, köylerimizde Büyükşehir Belediyemizin yapması gereken icraatları yapması çağrısında bulunuyorum. Burada yapılan çalışmalardan dolayı da hem İnegöl Belediyemize hem müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Ancak burada dahi Büyükşehir sorumluluğunda yapılması gereken hizmetler var. Maalesef onlar aksıyor. Bir an önce onların da yapılmasıyla şehrimiz daha güzel bir hale gelecektir.”