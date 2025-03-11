Çanakkal Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.ÇANAKKALE (İGFA) - Bu yıl 18 Mart'ta 110. yıl dönümü kutlanacak olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin il genelinde coşkulu şekilde kutlanması amacıyla Çanakkale Valiliği eğitim öğretime 1 gün tatil etme kararı aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. Yıl Dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir" denildi.