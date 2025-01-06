Çanakkale’nin Biga ilçesinde polislerin "dur" ikazına uymayarak kaçan şüphelilerin aracından 80.41 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinde polisler uygulama noktasında bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç polisin ’dur’ ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası durdulan araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 80.41 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. ’Uyuşturucu madde kullanmak’ ve ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından haklarında adli işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Biga Kaymakamlığınca güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sayesinde zehir tacirlerine göz açtırılmayacağı bildirildi.