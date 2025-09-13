Çanakkale’nin Biga ilçesinde ‘Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Çanakkale’de 2021 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE)" aktif bir şekilde yürütülüyor. Proje, yüzde 75 hibe ile her yıl 3 bin dekar alanda uygulanıyor. "Damlaya Damlaya Çeltik Olur" projesi çerçevesinde Çanakkale’de, 85 üreticiye 3 bin 200 dekar alanı ekmek üzere yüzde 75 hibe ile 70 bin kilogram çeltik tohumu dağıtıldı. Damla sulama yöntemi ile tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı, yüzde 70’e yakın su tasarrufu sağlanıyor. Biga ilçesinde ise ‘Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider katıldı. Bakan Yardımcısı Gizligider’e Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve çok sayıda çiftçi eşlik etti. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Artık planlı üretime geçtik"

Hasat etkinliğinde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Dünyanın ortasındayız, merkezindeyiz, merkez Türkiye. Burada yaptığımız her şey başta civar ülkeleri olmak üzere bir örnek oluyor. Yani bizim bugün buradan attığımız adım çok kısa bir zaman diliminde ve büyük bir hızla örnek alınıyor, numune alınıyor. Yani Türkiye doğru bir yola girdi. Bir kere daha şunu paylaşayım. ’Türkiye 40 yıldır konuşulan üretim planlamasına ne zaman geçeceksiniz, planlı üretime bu ülke niye geçmiyor’ sorusunu tozlu raflara kaldırdı. 2024 yılı itibariyle hayvansal üretimde, 2025 yılı itibariyle de bitkisel üretimde artık planlı üretime geçtik. 3 yıllık planımızı yaptık" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından 2025 yılında Çanakkale’de yangından etkilenen üreticilere destek çeklerini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve beraberindekiler takdim etti. Sonrasında gerçekleştirilecek hasat için hasat duası edildi. Bakan Gizligider, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, biçerdöver makinesinin direksiyonuna geçerek hasat gerçekleştirdi.