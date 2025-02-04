Çanakkale savaşları sırasında ’Seddülbahir kahramanı’ olarak adından söz ettiren Bigalı Mehmet Çavuş’un torunu Recep Eren (76) yaşında dedesinin ölüm yıl dönümünde hayatını kaybetti.
Çanakkale muharebelerinde ilk kahramanlık destanlarından birini yazan Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde 3 Şubat 1964 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Çanakkale Savaşları sırasında Seddülbahir kalesinde düşmana karşı gösterdiği eşsiz mücadele ile nesilden nesle adı yayılan Bigalı Mehmet Çavuş, dün vefatının 61’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Dedesinin anma törenine katılan Bigalı Mehmet Çavuş’un torunu Recep Eren kalp krizi nedeniyle dedesinin ölüm yıl dönümünde evinde hayatını kaybetti. Recep Eren’in cenazesi öğle namazını müteakiben Bahçeli köyündeki camiinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.