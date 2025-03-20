Türkiye’nin Washington D.C. Büyükelçiliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye’nin Washington D.C. Büyükelçiliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi. Törene, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk ve Azerbaycanlı askeri ataşeler ile üst düzey subaylar katıldı. Törende, Çanakkale Savaşı şehitleri anıldı ve zaferin Türk tarihindeki önemi vurgulandı. Törende ayrıca şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu.

Türkiye ve Azerbaycan’ın askeri temsilcilerinin bir araya geldiği tören, iki ülke arasındaki kardeşliği bir kez daha gözler önüne serdi.