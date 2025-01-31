Çanakkale Zaferi’nin destansı ruhunu yansıtan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Zonguldak’ta ziyaretçileriyle buluşuyor.

Tarihi belgeler, görseller ve objelerle zenginleştirilmiş müze, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Mobil müze, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Zonguldak Valiliği yanı, Zonguldak Sahili’nde, 2 - 3 Şubat tarihlerinde ise Kdz. Ereğli Atatürk Anıtı önünde ziyaret edilebilecek. Müze, her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Tarihe tanıklık etmek ve Çanakkale Zaferi’nin ruhunu hissetmek isteyen vatandaşlar, belirlenen tarihlerde müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.