Çanakkale’de yaşanan yangınlardan sonra Orman Bölge Müdürü Enver Demirci başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çanakkale’de gerçekleşen yangınların değerlendirme toplantısı Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nde yapıldı. Toplantı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Demirci, kentte yaşanan yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca toplantıda Kepez beldesi ve Çınarlı köyü yakınlarındaki çıkan orman yangınının başlangıç anına ilişki kamera görüntüleri de paylaşıldı.

Yeniden orman kurulmasında yetkili kurum Orman Genel Müdürlüğü

Yanan alanlarda yeniden orman kurulması çalışmalarından Orman Genel Müdürlüğünün yetkili kurum olduğunu vurgulayan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Geçtiğimiz dönemde bu yaz sezonunda Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında orman yangınları açısından oldukça sıkıntılı riskli bir dönem geçirdik. Büyük yangınları atlattık öncelikle tüm Çanakkale’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu yangınlardan sonra ilk iş olarak kanunen yangınlardan sonra ormanların yeniden kurulması çalışmalarının başlatılması noktasında yetkili olan kurum Orman Genel Müdürlüğü olup bu konuda da çalışmalar hızla başlatılmıştır. Şu aşamada yapılan çalışma yanan alanların tamamının alan bazında tespitleri yapıldı. Saha içerisindeki orman varlığı miktarı tespitleri damga çalışmaları şu anda arazide bir fiil yürütülmekte bununla beraber işin uzmanı olan yeniden orman kurma noktasında ehil olan Orman Genel Müdürlüğünün yetkin personeli Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlığımız tarafından Çanakkale’ye görevlendirilmiş olup şu anda sahada çalışma yapmaktadırlar. Yapılan çalışmalar öncelikle hangi bölgede hangi ağacın yeniden getirileceği, doğal yollarla getirileceği, biçim yoluyla mı getirileceği noktasındaki tespit çalışmaları en kısa sürede bitirilecektir. Bunun sonucunda çıkacak raporlar doğrultusunda 2026 yılının sonuna kadar tekrar bu sahaların ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmış yeniden orman kurma çalışmaları bitirilmiş olacaktır. Bununla ilgili kurumumuz elinden gelen en güzel şekilde hareket ederek çalışmaları sonuçlandırdırma noktasında gayretleri devam etmektedir" dedi.

Çanakkale’de çıkan 130 orman yangınında 8 bin 196 hektar alan zarar gördü

Çanakkale’de yaşanan büyük yangınlara ilişkin bilgiler aktaran Bölge Müdürü Demirci, "Bu sene 2025 yılında şu ana kadar bölge müdürlüğümüzde 130 adet orman yangını meydana gelmiş olup 8 bin 196 hektar orman alanımız zarar görmüştür. Malumunuz kuruluşumuz bölgesel bir kuruluş olup sadece Çanakkale ilini değil aynı zamanda Edirne’nin de üç ilçesini kapsamaktadır. Bu manada Çanakkale iline ayrıca bakacak olursak Çanakkale ilinde 118 orman yangını meydana gelmiş, 7 bin 39 hektar alan zarar görmüştür. Bunların haricinde yine Çanakkale ilinde 466 adet orman dışı yangına müdahale edilmiştir. Yine bu 118 orman yangından 86’sı kırsal alandan orman dışı alandan ormana sirayet eden yangınlardır. Bölgemizdeki büyük yangınları inceleyecek olursak kabaca onlar hakkında da bilgi vermek isterim. Sarıcaeli yangını 13.20’de çıkmış, 6 dakika içerisinde müdahale edilmiştir. 696 hektar ormana alanı zarar görmüştür. Yine Bayramiç Yiğitler’de yine Sarıcaeli yangınıyla aynı saatlere denk gelen bir yangın. Bu beraber çıkan ikiz yangınlar gücümüzü de bölmekte, müdahalede de zorluklarla karşılaşmamıza vesile olmaktadır. Yine Bayramiç yangını 13.24’te çıkmış 13.31’de 7 dakika içerisinde müdahale edilmiş bin 52 hektar orman zarar görmüş. Bu yangında orman köylerinden zarar gören evler mevcuttur. Bunlarla ilgili de sayın valimizin başlatmış olduğu çalışmalar, bakanlıkların yapmış olduğu çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede bunların telafisi yoluna gidecektir. Bu konuda valiliğimizin de gereken çalışmaları sayın valimizin başkanlığını da yürütülmektedir. Yine Çınarlı‘da çıkan bir yangın 13.36’da başlamış olup 4 dakika içerisinde, bizim yangın yönetim merkezine de çok yakın olan bir bölgede çıkan bir yangın. Rüzgârın oldukça şiddetli olduğu bir yangındır. Onda da 570 hektar alan zarar görmüştür. En son yine büyük yangın diyebileceğimiz Gelibolu pazarlı bölgesinde çıkan yangın 16.28’de çıkmış 16.35’te ilk müdahale yapılmış olup 3 bin 804 hektarlık orman alanımız zarar görmüştür" ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarında karadan ve havdan tüm imkanlar seferber edildi

Yaşanan yangınlarda tüm ekiplerle koordinasyon içinde söndürme çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Enver Demirci, "Yangınlarda bölgemizde bulunan tüm hava araçları, kara araçları, belediye imkanları, emniyetin, jandarmanın tüm kurumların imkanları seferber edilmiş, büyük büyük bir koordinasyon içerisinde müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Bu sene yangınlar açısından sıkıntılı bir sezon geçirdiğimizin farkındayız. Ormanlarda bir sürü yaban hayatı, bitki, böcek muhakkak zarar gördüler, onlar için de çok üzüldük ama çok şükür insan kaybımızın olmaması bizim açımızdan olumlu olarak bakabileceğimiz sevindirici olarak görebileceğimiz bir nokta. Bu konuda da devletin kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmasının ciddi katkısı olduğunun farkındayım" diye konuştu.

"Türkiye’de 2025 yılında yaşanan yangınlarda 150 şehit verildi"

Demirci, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yine 2025 yılı sezon sonu itibarıyla Orman Genel Müdürlüğü olarak bu zamana kadar 150 orman şehidimiz var. Ben bu vesileyle onlara da Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun diyorum."