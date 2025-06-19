Erzurum’da 6 bin 500 öğrenciye yönelik bağımlılıkla mücadeleyi içeren çalışma başarı ile tamamlandı. "Can Erzurum" projesinin ödül ve kapanış programı yapıldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde üç farklı alanda düzenlenen; ilkokul öğrencileri için el becerilerini geliştirmeye yönelik "Geri Dönüşüm Atölyesi Yarışması", Ortaokul öğrencileri için yaşam becerilerini artırmaya yönelik "Aromatik Kahve Yapımı Yarışması", lise öğrencileri için iletişim becerilerini geliştirme ve farkındalık oluşturma amacıyla "Bağımlıklara İlişkin Farkındalık Geliştirme Kısa Film Yarışması" alanlarında ödül verildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şubesi tarafından yürütülen "Can Erzurum" projesinin ödül ve kapanış törenine katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, "Yeşilay sağlıklı yaşamı teşvik etmekle birlikte bireylerin bağımlılıklardan uzak onurlu saygın ve itibarlı bir hayat sürmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Bu şiar üzere toplumun temelini oluşturan çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz ’Can Erzurum’ projesi bu amacın güzel bir örneğini teşkil ediyor" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Erzurum’umuzun 20 ilçesinde büyük bir özveriyle yürütülen ’Can Erzurum Projesi’nin Ödül ve Kapanış Töreni’ne katıldık. Geleceğimizin emaneti olan gençlerimizin ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan korunması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilay’ımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu anlamlı projede emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 105 yıldır aynı inanç ve heyecanla çalıştıklarını ifade ederek, "Erzurum’da vatanımızın savunmasıyla alakalı kutsal mücadele başlatılırken, İstanbul’da insanımızın savunması, bağımlılıktan kurtulması için mücadele başlatmışlar. Çünkü fark etmişler ki, vatan toprağını savunmak kadar kıymetli bir şey vatan evlatlarını korumaktır. Bu nedenle bu dernek kurulmuş. Her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon anne ve babaya eğitim veriyoruz, onlara beceri kazandırıyoruz. Şayet okulda bir çocuğumuz bağımlılığa bulaştıysa, hazırladığımız terapi programını veriyoruz. Bu sene 8 bin çocuğumuzu okulda müdahale ederek kurtarmış olduk" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.