Ekranların ilgiyle izlenen yapımlarından "Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye" programının yeni bölümü, Denizli’nin Çameli ilçesinde çekildi. Doğal kaynakların korunarak ilçeyi büyütmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Arslan, "Burası gerçekten bir gastronomi şehri olacak, bir turizm şehri olacak" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanını gezerek yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri ekranlara taşıyan Turgay Başyayla, bu kez Çameli’nin mutfak kültürünü izleyicilerle buluşturdu. Programın çekimleri, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan Çameli Taş Konaklar’da gerçekleşti. TRT’nin lezzet programı için Çameli ilçesine yapılan çekimlerde, bölgenin tarım, turizm ve doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı. Bölümde, coğrafi işaret tescilli Çameli Fasulyesi başta olmak üzere, ilçeye özgü birçok geleneksel yemeğin hazırlanışı ekranlara taşındı. Çameli’nin coğrafi işareti ve doğal ürünleri, özellikle ceviz ve fasulye gibi yerel lezzetler, dikkat çekti. Ayrıca programda, Çameli’nin doğal ve kültürel güzelliklerinden de söz edildi. Çameli’nde çekilen özel bölüm 26 Nisan Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

"Gözbebeği bir bölge"

Doğası ve gastronomisiyle ilçenin bölgede gözbebeği olduğunu belirten Turgay Başyayla, "Lezzeti Tavsiye program çekimleri için bugün Çameli’ne geldik. Çok sevdiğimiz bir ilçemiz göz kamaştırıyor. Tarımıyla, turizmiyle, temiz havasıyla, yüksek rakımdaki avantajlarıyla, en lezzetli fasulyesiyle, kanyonlarıyla, gölleriyle, alabalığıyla daha sayamadığım birçok değerli ürünü ile ve yüzdeki tebessümleri hiç dinmeyen sakinleriyle. Bizde Çameli’nde çok güzel çekimler gerçekleştiriyoruz. Bize de mihmandarlık yapan, davet eden misafirperverliği zirvede olan kıymetli başkanım Cengiz Arslan beyefendiye ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Başkanım bizler büyük keyif aldık. Tabi ki anlatmaya devam ediyoruz Çameli’yi. Çameli zaten artık çok biliniyor. Coğrafya işaret tescilli lezzetleri çok biliniyor. Doğaseverlerin, paraşütçülerin, kanyonları sevenlerin gözbebeği bir bölge. Bir de kıyılara yakınlığı var. Hemen şuradan Fethiye, Antalya’ya ulaşabiliyoruz" dedi.

"Çameli gastronomi şehri olacak, bir turizm şehri olacak"

Bölgenin doğal kaynaklarının korunarak kontrollü bir şekilde büyümesi gerektiğini ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise "Sizin de anlattığınız gibi Çameli ilçemiz gerçekten bu yörenin nadide yerlerinden. 1300 rakımıyla, yayla havasıyla, suyuyla, ceviziyle, fasulyesiyle, alabalığıyla her lezzetin olduğu bir yer. Sizde lezzet programlarını kaç yıldır çekiyorsunuz onu görüyoruz. Türkiye’nin tanıtımında çok büyük faktörünüz var. Bizim bu yöremizi çekmenizde ayrı bir incelik. Ben bu konuda sizlere çok çok teşekkür ederim. Öyle bir program olacak ki gerçekten dolu dolu, gerçekten çok farklı. İzleyiciler de diyecekler ki ‘Bu meneviş neymiş’. Fasulye her yerde var ama Çameli fasulye çok daha farklı. Ceviz konusunu çok iyi araştırdık. Dedik ki ‘Başka yerde yer yetişen ceviz burada niye lezzetli?’ O eski cevizle yeni cevizin tozlaşması farklı bir aroma katıyor. Çameli cevizini inşallah Türkiye’ye ve hatta bütün dünyaya yaymış olacağız inşallah. Tabii bu lezzetler bizler için önemli. Burası sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bir gastronomi şehri olacak, bir turizm şehri olacak. Doğamızı bozmadan, suyumuzu bozmadan kontrollü bir şekilde büyüyerek burası güzel bir yer olacak inşallah" şeklinde konuştu.