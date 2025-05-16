Çameli’nin uzun yıllardır sürdürdüğü sakin şehir olma yolundaki çalışmaların sonucunda kent, Türkiye’nin 27.’inci, Dünya’nın ise 306.’ıncı sakin şehri unvanını almaya hak kazandı.

Çameli’nin uzun yıllardır sürdürdüğü "Sakin Şehir" (Cittaslow) olma yolundaki çalışmaları başarıyla tamamlandı. Safranbolu’da düzenlenen toplantıda ilçe için müjdeli haberi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek verdi. Başkan Böcek, Çameli’nin süreci resmen tamamladığını ve Türkiye’nin 27.’inci, Dünya’nın ise 306.’ıncı Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını almaya hak kazandığını duyurdu. Haziran ayında Güney Kore’de düzenlenecek olan Cittaslow Genel Kurulu’nda, "Sakin Şehir" sertifikası Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a takdim edileceği belirtildi. Konuyu ilişkin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu süreçte Muhittin Böcek’e, Lokman Atasoy’a, sürecin her aşamasında destek veren Cittaslow Türkiye Koordinasyon Ofisi’ne ve bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.