Çameli Belediyesi katıldığı Antalya City Expo Fuarında, Akdeniz Belediyeler Birliği 9’uncu Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ‘Çameli Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı Projesi’ ile ödüle layık görüldü.

Çameli Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Antalya City Expo Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği 9’uncu Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Ödül, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a takdim edildi. Belediyenin, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Çameli Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı Projesi", ilçeye değer katan önemli yatırımlardan biri olarak ödülle taçlandırıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bugüne kadar gerçekleştirilen projeler ve gelecekte hayata geçirilecek çalışmaların Çameli için hayırlı olmasını temenni ederek, ödül sürecinde emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve GEKA’ya teşekkür etti.