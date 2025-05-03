Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Yeniköy’de, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

"Çamardı - Yeniköy Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda, 227 hektarlık alan fidanlarla buluşturuldu.

Ekipler, 2024 yılı içerisinde ağaçlandırma yapılması planlanan dik yamaçlarda hazırlık çalışmaları yaparak zorlu arazi şartlarını fidan dikimine uygun hale getirdi.

Erozyonun önlenmesi ve doğanın yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2025 yılında ise 65 bin sedir, boz ardıç, akasya, mahlep ve badem fidanının toprakla buluşturulduğu belirtildi.