Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1995 yılında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Selçuk ve 1980 yılında Diyarbakır’da şehit olan Polis Memuru Mehmet Mezkit, şehadetlerinin yıl dönümünde Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan kabirlerinin başında dualarla anıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 22 Şubat 1995 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Selçuk ile 22 Şubat 1980 tarihinde Diyarbakır’da şehit olan Polis Memuru Mehmet Mezkit, vatanları uğruna verdikleri fedakarlıklarla bir kez daha yad edildi. Anma programına Kaymakam Hatice Gamze Kuran, İlçe Jandarma Komutanı Emirhan Erşan, İlçe Emniyet Amiri V. Raşit Çetinkaya, İlçe Müftüsü Abdullah Vurucu, SYDV Müdür V. Cennet Us Soydemir ve şehitlerin aileleri ile yakınları katıldı. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi, şehitlerin aziz hatıraları anıldı. Şehitler için yapılan duaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, ailelere taziye dileklerini iletti.

Anma töreninde konuşan Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, şehitlerin vatan ve millet için gösterdikleri fedakarlığın asla unutulmayacağını belirterek, "Bugün burada, vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Ali Selçuk ve Mehmet Mezkit’i anmak için toplandık. Şehidimiz, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için en değerli varlığı olan canını ortaya koymuş, bu uğurda şehadet mertebesine ulaşmıştır. Bizler, şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve onların emanetine layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ailesi ve yakınları başta olmak üzere, tüm milletimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" dedi.

Şehit Ali Selçuk ve Şehit Mehmet Mezkit’in kabri başındaki anma programı, duaların edilmesi ve taziyelerin sunulmasının ardından sona erdi.