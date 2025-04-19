Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen Akademik Paye ile Teşvik ve Ödül Töreni’nde başarlı akademisyenler ödüllendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından 2024 yılında ataması yapılan ve akademik unvan elde eden ve bilimsel teşvik kriterlerini başarıyla karşılayan akademisyenler için " Akademik Paye ile Teşvik ve Ödül Töreni" düzenlendi. ÇAKÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 2024 yılı içerisinde akademik başarılarıyla öne çıkan akademisyenlere çeşitli kategorilerde ödüller takdim edildi. Tören hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Törende Konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bilim ve düşünce insanına verilen değerin bir toplumun gelişmişliğini belirlediğine dikkat çekerek, akademik üretimin yalnızca günümüzü değil, geleceği de inşa ettiğini belirtti.

Törene Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademik personel, öğrenciler ve aileler katıldı.