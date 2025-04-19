Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde TAKE projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75’i hibe destekli nohut ve sudan otu tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazilerin tarımsal üretime kazandırılması amacıyla uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Mustafakemalpaşa’da toplamda 31 üreticiye 3 bin 750 kg nohut, 50 üreticiye de bin 250 kg sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı.

Tohum dağıtımına katılan Bursa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, projelerin yüzde 75 bakanlık desteği ile uygulandığını belirtti. Sülün, "Bakanlığımız bünyesinde uygulanan TAKE projesi kapsamında ilimiz 2025 yılında 7 proje ile aktif olarak hizmet etmektedir. Bu projeler için Bakanlığımız bütçesinden yaklaşık 5 milyon TL bütçe ayrılmış olup bunlardan nohut ve sorgum sudan otu tohumları Mustafakemalpaşa’da üreticilerimize dağıtılacaktır. Proje kapsamında dağıtımı yapılan tohumların yüzde 75’ini devletimiz yüzde 25’ini üreticilerimiz karşılıyor. Sorgum sudan otu tohumunu 50 üreticimize, nohut tohumunu ise 31 üreticimize dağıtılacaktır. Bu dağıtım ile yem bitkisi üretimini ve baklagil üretimini desteklemiş olacağız. Üretimde artış sağlamak için tüm çabamızla her zaman sizlerin yanındayız. Kaliteli üretim daha fazla satış demek olacaktır" dedi.

Programın ardından üreticilere, Bursa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Mustafakemalpaşa Tarım ve Orman Müdürü Nuri Oruç ve AK Parti Başkanı Mutlu Turgut tarafından tohumları teslim edildi.