Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo Ekonomik Gelişme Endeksi (SEGE) Raporunda Mersin'in 12 basamak birden yükselerek Türkiye'nin en gelişmiş 13'üncü ili konumuna geldiğini belirterek, 'Göreve geldiğimizden bu yana Mersin'in yüksek potansiyelini her fırsatta dile getirdik. Kentimizi bu noktaya taşıyan etmenlerin arkasında bizler varız, iş dünyasının çabası var. Ortak akılla doğru planlamalar yaparsak ilk sıralara çıkacak durumdayız. Hepimiz tek vücut olup aynı hedefe kürek çekmeliyiz' dedi.

MTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyelerinin sektörlerine yönelik değerlendirmelerinin ardından söz alan Başkan Çakır, kasım ayında oda tarafından yürütülen çalışmaları özetleyerek ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

'Mersin dört ana başlıkta en gelişmiş ilk 8 il arasında'

SEGE Raporunun 8 ana başlık ve 52 değişken üzerinden hazırlandığını kaydeden Çakır, Mersin'in 81 il arasında 25'inci sıradan 13'üncü sıraya yükseldiğini belirtti. Bu artışın çok önemli bir sıçrama olduğuna dikkat çeken Çakır, 'SEGE verileri, Mersin'in ekonomideki hızlı büyümesini ve kalkınma potansiyelini bilimsel rakamlarla ortaya koymuştur. Raporda Antalya dışında bölgemizde en gelişmiş ilin Mersin olduğu görülmektedir' ifadelerini kullandı.

Raporun ele aldığı 8 alanı 'demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesi, erişilebilirlik, mali durum ve yaşam kalitesi' olarak sıralayan Çakır, 'Genel ortalamada Mersin 13'üncü il olsa da rekabet ve yenilikçilik, mali durum, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi başlıklarında en gelişmiş ilk 8 il arasındayız' açıklamasında bulundu.

'SEGE verileri Mersin'in ekonomide lokomotif il olduğunu gösterdi'

Çakır, raporun ayrıntılarını şöyle özetledi: 'Mersin mali göstergelerde güçlü bir konumda. Kişi başına vergi ödeme sıralamasında Türkiye 5'incisiyiz. Erişilebilirlikte Türkiye'nin en gelişmiş 9'uncu iliyiz. İhracat rakamlarımız, imalat sanayi payımız, enerji tüketimi, yabancı sermayeli şirket sayısı, Ar-Ge harcamaları, teşvik belgeli yatırımlar ve turizmdeki yatak kapasitemiz gibi çeşitli kriterlerde rekabet ve yenilikçilikte Türkiye 9'uncusuyuz. Turizmde sertifikalı yatak sayısında ve ihracatta 7'nci sıradayız. Tarımda ise Türkiye tarım üretiminin yüzde 3,8'ini karşılayarak 4'üncü sırada yer alıyoruz. Yabancı sermaye çekme kapasitemiz artıyor, orta-yüksek teknoloji sektörlerinde istihdamımız yükseliyor. Güçlü dış ticaret göstergelerine sahibiz. Tüm bu veriler, Mersin'i 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en gelişmiş 13'üncü kenti konumuna taşımıştır.'

'Veriler, Mersin'in sağlık yatırımlarına ihtiyacı olduğunu gösteriyor'

Raporun zayıf alanlara da işaret ettiğini aktaran Çakır, 'Eğitimde 2017'ye göre 5 basamak yükselmiş olsak da okullaşma oranı ve öğretmen sayısı gibi konularda eksiklerimiz var. Bu alanda iş dünyası olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlıkta ise hastane sayısı ve hekim sayısı gibi konularda açıklarımız var' ifadelerini kullandı.

Mersin'in son 10 yılda geçici koruma altındaki sığınmacılardan depremzedelere kadar yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Çakır, 'Bu eksiklerin devlet tarafından görüleceğine inanıyoruz. SEGE çalışmasının amacı da bu ihtiyaçları tespit ederek kamu yatırımlarının bilimsel verilere göre planlanmasını sağlamaktır. MTSO olarak bu eksiklerin takipçisi olacağız. Mersin'i geleceğe birlikte hazırlamak, bu kente borcumuzdur' dedi.