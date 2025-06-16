Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Sinop’ta gerçekleştirilen test atışında ROKETSAN üretimi Çakır seyir füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu.

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, ROKETSAN üretimi yerli ve milli Çakır seyir füzesi ile Sinop’ta gerçekleştirilen test atışında hedefi başarıyla imha etti. Alçak irtifada yapılan seyir ve otonom hedef tanıma testinde füzenin tam isabetle hedefi vurması, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Çakır seyir füzesi, Sinop’ta AKINCI TİHA’dan gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Bu büyük başarının arkasındaki BAYKAR ve ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.