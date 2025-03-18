Ordu’nun Ünye ilçesinde çakıl yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca çakıl yola saçıldı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ünye Çevreyolu Karşıyaka Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa istikametine seyir halinde olan İzzet Acar’ın kullandığı 55 AAT 402 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere devrildi. Kazada, tonlarca çakıl yola döküldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kamyon sürücüsünün yaralanmadığını belirledi. Karayolları ekipleri, yola saçılan çakılları temizlemek için çalışma başlattı. Kamyon, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla 2 saat süren bir çalışma ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.