Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden Aydın’da baharın müjdecisi olarak bilinen çağla bademler, pazar tezgahlarını süslemeye başladı. Çiçek açan badem ağaçlarının ilk meyvelerini verdiği ve baharın taze ürünlerinden biri olan çağla, Aydın pazarlarında 250 TL’den alıcı buluyor.

Baharın gelmesiyle birlikte pazar tezgahlarında yerini almaya başlayan çağla badem, yıl boyunca sadece yaklaşık bir ay boyunca görülen hafif ekşi tadıyla oldukça sevilen bir meyve olarak dikkat çekiyor. Aydınlı pazarcılardan Aydın Ünlü, taze çağla bademlerin kilosunun bu yıl 250 TL’den satıldığını belirtti. Ünlü, çağla bademin baharın simgesi olduğunu ve bu özel meyvenin Aydın’daki pazarlarda rağbet gördüğünü ifade etti. Ünlü, çağla bademin tüketiciler tarafından sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık olarak tercih edildiğini dile getirdi.