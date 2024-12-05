DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri kış şartlarında yüksek köylerde hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri kış şartlarında köy yollarını güvenli hale getirmek için çalışıyor. Ekipler bölgede yağışlarla birlikte oluşan heyelanlara müdahale ederken bir yandan da yüksek köylerde hava sıcaklığının eksinin altına düşmesiyle oluşan buzlanmaya karşı ana yollarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.