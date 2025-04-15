Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yalova Belediyesi ve Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen tohum takas şenliklerine katılarak vatandaşlarla yerel tohumları paylaştı. Şenlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nin standı vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye genelinde yerel tohumu yaygınlaştırarak üretimi arttırmak için milyonlarca tohumu Eskişehir’de ve online başvuru yoluyla ülkenin dört bir yanına dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin düzenlediği tohum takas şenliklerine de katılarak yerel tohumları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Yalova Belediyesi’nin Atalık Tohum Takas Şenliği ve Çatalca Belediyesi’nin düzenlediği 2. Yerel Tohum Takas Şenliği’ne katıldı. Şenliklere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra çevre illerden de katılım sağlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyeler ve yerel tohum dernekleri, kendi bölgelerine özgü tohumları paylaşarak, biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sundu. Şenlik boyunca ücretsiz tohum paylaşımı, tohum topu yapım ve çimlendirme atölyesi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, şenlikte kurduğu stant ile vatandaşlara tohum dağıtırken, yoğun ilgi gören standı Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de ziyaret etti. Gürel ve Güzel, şenliğe katılım nedeniyle belediye personeline ve tohum takas şenliklerine verdiği destekler için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti.