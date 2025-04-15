Trabzon merkezli 23 ilde yapılan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda Trabzon’da gözaltına alınan 25 şüpheli şahıstan 16’sı serbest bırakıldı, 6’sına yurt dışı çıkış yasağı getirildi, 3’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon merkezli İstanbul, Mersin, Rize, Adana, Ankara, Yozgat, Denizli, Diyarbakır, Muğla, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Çorum, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Van illerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 yıldır süren fiziki ve teknik takip sonucu şahısların banka hesaplarında 8 milyar 994 milyon 331 bin 260 TL’lik hareket tespit edildi. Bu hesapları yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullandığı tespit edilen 82 şüpheli şahıs yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin evlerinde farklı kişilere ait banka kartları da bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasadışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli şahıslardan 16’sı ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli şahıs hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı verilmek suretiyle hakimlikçe adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli şahıs ise hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 milyar 994 milyon 331 bin 260 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, "Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yasadışı Bahis Sitesi Üzerinden Para Nakline Aracılık Etmek, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç Gelirlerinin Aklanması, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen bir kısım banka ve ödeme kuruluşu hesaplarında 8 milyar 994 milyon 331 bin 260 TL işlem hacminin olduğunun tespiti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 23 ilde tespit edilen toplam 82 şüpheli şahıstan 57’si yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 32 şüpheli savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 25 şüpheli şahıstan 16’sı ifadelerinin alınmasının ardından savcılıktan serbest bırakılmış, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli şahıs hakkında en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak ve yurtdışı çıkış yasağı verilmek suretiyle hakimlikçe adli kontrol kararı verilmiş ve 3 şüpheli şahıs ise hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.