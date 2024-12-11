Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan, şehrin kültür ve fikir hayatına katkı sağlayan yazı ve araştırmaların yer aldığı Düşünen Şehir Dergisi’nin 21’inci sayısı ile Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 55’inci sayısı okurlarıyla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan Düşünen Şehir Dergisi ve Şehir Kültür Sanat Dergisi, şehirlerin çok yönlü kimliğini hem kültürel hem de toplumsal açıdan ele alarak, okuyucularını şehirlerin geçmişine, bugüne ve geleceğine dair derin düşüncelere sevk ediyor.

Türkiye’de ve Kayseri’de ‘şehrin ve gönüllerin doktoru’ olarak bilinen Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yayın hayatını devam ettirdiği Düşünen Şehir Dergisi ile Şehir Kültür Sanat Dergisi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Düşünen Şehir, Yine Çok Düşündürecek

Düşünen Şehir Dergisi, 21’inci sayısında, insanın en temel kaygılarından biri olan emanet ve güvenlik kavramlarını şehir düşüncesinde inceledi. Dergi, şehirlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan yapılar ve teknolojik ilerlemelerin, bir yandan güvenlik kaygılarını arttırırken, diğer yandan çeşitli toplumsal problemlere yol açtığını vurguladı. Bu sayıda, emanet kavramı felsefi bir açıdan ele alınırken, emanet ve hilafet kavramlarının Kur’an’daki izleri sürülerek, bu değerlerin şehirlerin toplumsal yapısına nasıl yansıdığı ortaya koyuldu.

Bu sayıda ayrıca, şehirlerin sadece fiziksel güvenliğini değil, aynı zamanda ruhsal güvenliğini de düşünmemiz gerektiği belirtildi. Şehri bir güvenlik alanı olmaktan çıkarıp, fikri ve manevi bir varlık olarak inşa etme noktasında önemli sorular münazara edildi.

Kültürle Dolu Bir Dergi Daha: ‘Şehir Kültür Sanat’

Şehir Kültür Sanat Dergisi ise Kayseri’nin kültürel mirasını gözler önüne seriyor. 55’inci sayısında, Kayseri’nin tarihî yapılarından halk edebiyatına, mutfak kültüründen kaybolan mesleklere kadar çok geniş bir yelpazede şehir üzerine düşünceler sunuldu. Kayseri’nin kültürel geçmişinin derinliklerine inilirken, şehir sadece bir yapı ve mekân değil, bir kültürel belleğin yansıması olarak ele alındı.

Derginin bir başka dikkat çekici yazıları ise Kayseri’nin geleneksel kerpiç yapıları üzerine ele aldıkları araştırmalar oldu.

Ayrıca, şehirdeki sonbaharın fotoğraflar ve yazılarla harmanlandığı dergide, Kayseri’nin mevsimsel değişimleri ve doğasıyla kurduğu güvenlik düşüncesi duygusal bir dille anlatıldı.

Her iki dergi de, şehirlerin güvenliğini masaya yatırmayla kalmayıp, aynı zamanda kültürel ve felsefi bir güvenlik anlayışını da münazara. Düşünen Şehir, güvenlikten emanete, şehri yeniden düşünmeye çağırırken, Şehir Kültür Sanat Dergisi Kayseri’nin kültürel zenginlikleri üzerinden şehirlerin manevi güvenliğini münazara ediliyor.

Bu iki dergi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kentteki geçmişi, kültürel hafızayı ve güvenlik anlayışını modern bir perspektifle ele alarak, toplumsal sorumlulukları hatırlattı.

Dergileri dijital ortamda okumak isteyen vatandaşlar, https://kayseri.bel.tr/e-dergiler adresinden iki dergiye de ulaşabilecek.

Vatandaşlar, yıllardır aynı kalitede yayımlanan bu dergilerde emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, ekibine ve yayın kurulundaki tüm yazarlara teşekkürlerini ilettiler.