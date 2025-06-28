Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan’ın Dipsiz ve Taşkesik mahallelerini birbirine bağlayan yolda 4 milyon 363 bin 200 TL maliyetle başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bin 300 metre mevcut zemin düzenleme çalışması ve plentmiks temel tabakası serimi tamamlanan yolda Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri sathi kaplama çalışmasına başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yol çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yatırımlarla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Yeşilbağcılar Mahalle Muhtarı Kahraman Karaoğlan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Başkan ile yolumuzun yenilenmesi için talepte bulunduk. Dilekçe yazdık. Sağolsun Ahmet Başkan ekipleri gelip yolu incelediler yerinde, gördüler. Hızlı bir şekilde yol çalışmasını başlattılar. 10 tane çevre köyü Yatağan’a kestirme olduğu için genelde bu yolu kullanıyorlar. Çevre köyler de bundan çok mutlular. Hepsinin adına ben Ahmet Başkan’a çok teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, "Yatağan ilçe belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan 1300 metrelik dipsiz mevkiinden Taşkesik’e ulaşımı sağlayan yolda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım çalışmalarına başladık. Büyükşehir Belediyemiz yol çalışmalarını vatandaşlarımızı mağdur etmeden kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmek adına tüm altyapı kurumlarıyla koordineli olarak yürütmektedir. Bu kapsamda dipsiz mevki yolunda yol yapım çalışmamızdan önce MUSKİ ve Akmercen kurumları gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yol çalışmamıza başladık. Büyükşehir Belediyemiz ile Yatağan Belediyesi arasına imzalanan protokol gereği 1300 metrelik güzergahımızda çalışmamız tamamlandı. Planmiks temel sistemi çalışmamız size devam ediyor. Ardından satı kaplama imalatına başlayarak kısa sürede yolumuzu vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma erişebilmeleri adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her köşesinde, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.