Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hayata geçirilen çalışmalar aralıksız devam ederken, Aydın için sahaya çıkan temizlik personelleri de sokakları temizliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde bulunan meyve ve sebze halleri ile otogarlarda ve üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Başta Aydın olmak üzere Ege Bölgesi’nde yaşayan üreticiler için büyük önem arz eden haller ile her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen otogarlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile alanlar pırıl pırıl olurken, daha hijyenik hale getirildi. Çalışmalar vatandaşlardan da tam not aldı.

"Pırıl pırıl bir Aydın için çalışmalarımız devam edecek"

17 ilçenin tamamında vatandaşların sağlığı, hijyeni ve güvenliği için gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz kent genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarımız ile güzel Aydınımız daha hijyenik ve sağlıklı bir kent haline geliyor. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten üreticiler, hal esnafları ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.