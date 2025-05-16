Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Ramazan ayında Yunuseli Mahallesi’ndeki gençlere müjdesini verdiği futbol sahası ve spor tesisinde çalışmalar başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz Ramazan ayında Yunuseli’de düzenlenen iftar programında gençlerin ve çocukların yoğun bir şekilde halı saha talebi olduğunu söylemişti. Mahalle muhtarıyla birlikte yer tespiti yapıp yakın zamanda çocukları sevindireceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Biz istiyoruz ki çocuklar da gençler de analar da babalar da herkes gülümsesin. Herkes geleceğe güvenle baksın. Herkesin gülümseyeceği bir kenti yeniden inşa etmenin yolundayız" demişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yer tespitinin ardından hızlı bir şekilde spor tesisi için çalışmalara başladı. Toplam 3 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan tesiste, halı saha, kafeterya, soyunma odaları ve sosyal hizmet binası yer alacak. Modern yapısıyla Yunuseli Mahallesi’ne değer katacak olan tesis, başta gençler olmak üzere her yaştan vatandaşın yeni buluşma noktası olacak.

Bursa’da 7’den 70’e herkesin spor yaparak yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini arzuladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Yunuseli Mahallesi’ndeki gençlerimizin ve çocukların bizlerden yoğun bir şekilde halı saha talebi olmuştu. Bizler de mahalle muhtarımız Mesut Sakar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yer tespitini yaptık. Ardından hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Bursamızda yaşayan çocukların en az bir spor dalı, en az bir sanat dalı ile uğraşmasını arzuluyoruz. Bu amaçla her mahalleye eşit hizmet götürerek çocuklarımızın verimli zaman geçirebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Futbol sahasındaki çalışmaları en kısa zamanda bitirip gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.