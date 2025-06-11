Bursa Platformu Derneği, Nilüfer Çayı’nda yaşanan kirliliğe dikkat çekerek, kontrolsüz deşarjlara karşı somut ve uygulanabilir bir çözüm önerisi sundu. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, açıklamayı yönetim kurulu toplantısının ardından kamuoyuyla paylaştı.

Nilüfer Çayı’nın, Bursa için hayati bir doğal kaynak olduğunu vurgulayan Başkan Kavurmacı, özellikle de yaz aylarında çayın kaynak noktasında debinin neredeyse sıfıra düşmesine rağmen çayın hâlâ akmaya devam ettiğini belirterek, "Bu akış doğal değil, Bursa’daki sanayi tesislerinin kontrolsüz olarak çaya bıraktığı atıklardan kaynaklanıyor" dedi.

"Çayda sadece arıtılmış değil, arıtılmamış atıklar da var"

Nilüfer Çayı’na yapılan deşarjların yalnızca arıtılmış sularla sınırlı kalmadığını ifade edenBaşkan Kavurmacı, bazı tesislerin hiçbir arıtmaya tabi tutulmamış atık suları doğrudan çaya bıraktığını söyleyerek, "Bu durum hem ekosistemi hem halk sağlığını tehdit ediyor" dedi.

"Tarım toprakları bu suyla sulanıyor"

Nilüfer Çayı’ndan alınan suyun, Bursa’nın kuzeyindeki tarlalarda ve meyve bahçelerinde sulama amaçlı kullanıldığını belirten Başkan Kavurmacı, "Çay artık doğal bir su kaynağı değil, sanayi atıklarının taşıyıcısı haline geldi. Bu sularla yapılan tarımsal üretim, toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit barındırıyor" dedi.

"Marmara’daki müsilajın sebeplerinden biri de Nilüfer Çayı"

Başkan Kavurmacı, Nilüfer Çayı’ndan Marmara Denizi’ne taşınan kirliliğin, deniz ekosistemine zarar verdiğini ve son yıllarda sıkça görülen müsilaj oluşumunun önemli nedenlerinden biri olduğunu da belirtti.

"Üstünü kapatmak çözüm değil, felaket olur"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından önerilen "çayın üzerinin kapatılması" çözümüne de karşı çıkan Başkan Kavurmacı, bu yöntemin ciddi riskler taşıdığını söyledi. Kavurmacı, "Nilüfer Çayı bir taşkın yatağıdır. Bu tür derelerde 100 ila 200 yıllık periyotlarla çok yoğun yağışlar yaşanabilir. Eğer çayın üzeri kapatılırsa, taşma anında yön bulamaz ve çok büyük bir felakete yol açabilir" uyarısında bulundu.

Bursa Platformu’ndan çözüm önerisi

İsmail Hakkı Kavurmacı, Bursa Platformu Derneği olarak çayın üzerini kapatmak yerine, çayın paralelinde ayrı bir atık su kanalı açılması önerisinde bulunarak, "Bursa’dan geçen kısımda, çayın yanına mühendislik hesaplarıyla projelendirilmiş, üzeri kapalı bir atık su kanalı yapılmalı. Bu kanalın sonunda bir arıtma tesisi kurulmalı ve burada arıtılan su, denize derin deşarj yöntemiyle bırakılmalıdır" dedi.

Bu yöntemin hem çevresel riskleri ortadan kaldıracağını hem de Nilüfer Çayı’nı yeniden kaynak suyu gibi temiz bir görünüme kavuşturacağını ifade eden Kavurmacı, bu çalışmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kolayca hayata geçirilebileceğini belirtti.

"Sanayicilere de destek olunmalı"

Açıklamasının sonunda sanayi tesislerine de seslenen Kavurmacı, çevre kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini ama bu süreçte sanayicilere destek verilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Başkan Kavurmacı, "Sanayisiz kalkınma olmaz ama çevresiz üretim de ne bugünkü nesillere ne de gelecek kuşaklara bırakılabilecek bir miras değildir. Çevreyle barışık, sürdürülebilir üretim anlayışını birlikte inşa etmeliyiz" diye konuştu.

"Bursa’yı seviyoruz, herkesin sevmesi gerektiğine inanıyoruz"

Bursa Platformu Derneği’nin kente karşı sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini belirten Kavurmacı, "Biz Bursa’yı çok seviyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin bu şehri sevmesi, sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Nilüfer Çayı bu şehrin aynasıdır, ne kadar temiz olursa o kadar onurlu bir gelecek inşa ederiz" ifadelerini kullandı.