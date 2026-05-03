Bursa'da alkollü bir sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.U. idaresindeki 16 BTE 701 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen M.B. (46)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan M.B. yola savrulurken; sürücü G.U., aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücü, yaklaşık 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde G.U.'nun 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ağır yaralanan M.B. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.